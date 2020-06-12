وقامت الأجهزة المختصة بوزارة الصحة الكويتية، بفحص الكوادر الصحية القادمة من الهند في مطار الكويت الدولي، عبر أخذ مسحات طبية لهم، ونقلهم لسكن مخصص لهم في مدينة جابر الأحمد.



ومن المقرر وصول الدفعة الثالثة من بقية الكوادر الصحية العالقة في الهند غدا السبت، والتي يبلغ عددها 346 طبيبا وممرضا وفنيا من الجنسية الهندية.



وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد طلبت من مديري جميع المستشفيات الحكومية، تقديم كشوف بأسماء الأطباء، والممرضين، والفنيين الوافدين العالقين في الخارج أو في دولهم؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادتهم، خاصة في ظل استنفار المنظومة الطبية الكويتية، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19).



تجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأولى من الكوادر الصحية العالقة في الهند، وصلت أمس الخميس إلى الكويت؛ حيث وصل نحو 300 من الجنسية الهندية، من الأطباء والممرضين والفنيين، الذين كانوا عالقين في الهند، على أن يتم إعادة دفعات أخرى خلال الأيام المقبلة.