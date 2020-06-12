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الصحة العالمية: يجب توزيع أى لقاحات ضد فيروس كورونا كسلعة عامة عالمية

الجمعة، 12 يونيو 2020 07:46 م
الصحة العالمية: يجب توزيع أى لقاحات ضد فيروس كورونا كسلعة عامة عالمية لقاح
كتب محمد جمال

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دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إلى توزيع أي لقاحات ناجحة ضد فيروس كورونا المستجد باعتبارها سلعة عامة عالمية لضمان وصول الجميع إليها بشكل عادل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، فى مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "زعماء كثيرون دفعوا إلى الأمام فكرة تحويل أي لقاح إلى سلعة عامة عالمية، لكن يجب أن يستمر تمرير هذا النهج".

وأضاف جيبريسوس بحسب "روسيا اليوم" "يجب أن يركب مزيد من الزعماء هذه السفينة، ونحن بحاجة إلى وجود التزام سياسي عالمي حقيقي مع توافق على مستوى العالم حتى قبل حصولنا على هذه السلعة. هذا ما نصر عليه".

وتأتي تصريحات غيبريسوس في الوقت الذي ازدادت فيه مخاوف في العالم من أن بعض الدول المتقدمة، خاصة الولايات المتحدة، قد تعمل على احتكار كميات كبيرة للقاحات وأدوية ضد فيروس كورونا المستجد، ما قد يحرم البلدان الفقيرة من الوصول إلى هذه العقاقير الحيوية.


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كورونا

الصحة العالمية

فيروس كورونا

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