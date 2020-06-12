الصحة العالمية: حصيلة إصابات كورونا تتجاوز 7.4 مليون وأكثر من 418 ألف وفاة

كتب محمد جمال

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز7.4 مليون، وأن حصيلة الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا زادت عن 418 ألف حالة.

وجاء فى بيان صدر عن المنظمة بحسب "روسيا اليوم" أن 136572 حالة إصابة جديدة تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما أودت الجائحة بحياة 4925 شخصا.

وذكر البيان أن عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد بلغ 7410510 فى أنحاء العالم، أما إجمالى عدد الوفيات الناجمة عنه فوصل إلى 418294.

وأشارت المنظمة إلى أن القدر الأكبر من الإصابات (3560591) تم تسجيلها في الأمريكتين الشمالية والجنوبية.