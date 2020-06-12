الشرطة تضبط عصابة سرقوا 7 سيارات في الجيزة

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة إرتكبوا 7 وقائع سرقة سيارات، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة وضبط التشكيلات والعناصر الإجرامية القائمة على إرتكابها.

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقة السيارات بمديرية أمن الجيزة قيام خمسة أشخاص ("لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج والكالون" ومساومة مالكيها، مُتخذين من دوائر أقسام شرطة "الأهرام – الدقى – العجوزة – أول أكتوبر" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (7) جرائم سرقة سيارات، وأرشدوا عن أماكن إخفاء والتخلى عن السيارات المستولى عليها ، حيث أمكن ضبطها، ووجه اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية.