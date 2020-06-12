اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الشرطة تضبط عصابة سرقوا 7 سيارات في الجيزة

الجمعة، 12 يونيو 2020 11:45 ص
الشرطة تضبط عصابة سرقوا 7 سيارات في الجيزة سيارات مسروقة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة إرتكبوا 7 وقائع سرقة سيارات، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة وضبط التشكيلات والعناصر الإجرامية القائمة على إرتكابها.

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقة السيارات بمديرية أمن الجيزة قيام خمسة أشخاص ("لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج والكالون" ومساومة مالكيها، مُتخذين من دوائر أقسام شرطة "الأهرام – الدقى – العجوزة – أول أكتوبر" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (7) جرائم سرقة سيارات، وأرشدوا عن أماكن إخفاء والتخلى عن السيارات المستولى عليها ، حيث أمكن ضبطها، ووجه اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


سرقة

سرقات

جرائم السرقة

حملات امنية

وزارة الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الشرطة الباكستانية تعتقل "حمار " و8 متهمين فى قضية قمار برحيم خان

الشرطة الباكستانية تعتقل "حمار " و8 متهمين فى قضية قمار برحيم خان

انفوجراف..أهم رسائل رئيس البرلمان عن الانتخابات وكورونا والثانوية العامة

انفوجراف..أهم رسائل رئيس البرلمان عن الانتخابات وكورونا والثانوية العامة

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

الأهلي ردا على أنباء رحيل فايلر: المدرب السويسرى ملتزم باتفاقه مع الإدارة

الأهلي ردا على أنباء رحيل فايلر: المدرب السويسرى ملتزم باتفاقه مع الإدارة

اتحاد الكرة يناقش مع الأندية عودة الكأس فى أغسطس والدورى الجديد أول سبتمبر

اتحاد الكرة يناقش مع الأندية عودة الكأس فى أغسطس والدورى الجديد أول سبتمبر

لطلاب الثانوية العامة.. دليلك الكامل لأداء الامتحانات بشكل آمن

لطلاب الثانوية العامة.. دليلك الكامل لأداء الامتحانات بشكل آمن

السكة الحديد: تعديل مواعيد تشغيل القطارات من الأحد بعد تقليص ساعات الحظر

السكة الحديد: تعديل مواعيد تشغيل القطارات من الأحد بعد تقليص ساعات الحظر

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وفرص أمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وفرص أمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

"خطة البرلمان": توصية بالموازنة لاستمرار دعم العمالة غير المنتظمة 3 أشهر جدد

"خطة البرلمان": توصية بالموازنة لاستمرار دعم العمالة غير المنتظمة 3 أشهر جدد

"هيئة الانتخابات":6 أيام حد أقصى لإعلان النتائج من تاريخ استلام أوراق اللجان

"هيئة الانتخابات":6 أيام حد أقصى لإعلان النتائج من تاريخ استلام أوراق اللجان

الأوقاف: "أسباب رفع البلاء" موضوع خطبة الجمعة من مسجد الحسين اليوم

الأوقاف: "أسباب رفع البلاء" موضوع خطبة الجمعة من مسجد الحسين اليوم

زوجة أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع: استولى على مكافأة نهاية خدمتى وتزوج بها

زوجة أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع: استولى على مكافأة نهاية خدمتى وتزوج بها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة