الشرطة الباكستانية تعتقل "حمار " و8 متهمين فى قضية قمار برحيم خان

كتب مايكل فارس

فى واقعة طريفة لقت اهتماما واسعا بين الباكستانيين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ اعتقلت قوات الشرطة الباكستانية " حمار" على خلفية قضية "قمار".

ونقل مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامى، عن الشرطة الباكستانية قولها إنها "ألقت القبض على 8 أشخاص وحمار، كما صادرت 120 ألف دولار، خلال عملية اقتحام نفذتها في منطقة رحيم يار خان، في إقليم البنجاب، بعد رفع قضية، بسبب المقامرة"، مشيرة إلى أنها "لن تسمح بالإفراج عن الحيوان حتى يتم التحقيق في القضية.

وذكرت وسائل إعلام محلية باكستانية، أن الحمار تمت إضافته إلى قائمة الأصدقاء المقامرين، بناء على ما ورد عن صاحب الشكوى الذي لم يتم الكشف عن اسمه، وقد تداول باكستانيون تسجيلا مصورا لعملية الاعتقال، وأرفقوه بسيل من التعليقات الساخرة، حيث تساءل أحدهم عما إذا كان الحمار قد اعترف أخيرا بإدمانه على عادة القمار، في حين اقترح آخر تأمين معالج نفسي له، بعد إطلاق سراحه، لمساعدته على التخلص من تلك العادة السيئة.