السيطرة على حريق بالحشائش فى إحدى قرى المنيا دون خسائر فى الأرواح

المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا ، من السيطرة على حريق نشب فى الحشائش بقرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا .

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق فى الحشائش فى قرية صفط الخمار وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ وانتقال قوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق .

وقال الدكتور محمود شعيب رئيس قرية صفط الخمار إنه تمت السيطرة على حريق واطفاءه بمعرفة رجال الحمايه المدنيه وحضور الوحده المحليه، بمعداتها تحسبا لمواجهة اى أخطار أو تداعيات، حيث كان الحريق قد شب بناحية طرىق منشأة الدهب القبلية العبيد التابعة لمجلس قروى صفط الخمار دون وجود خسائر فى الأرواح .

واضاف رئيس القرية أنه تم إيقاف حالة اعمال مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على معدات ومواد بناء إلى جانب متابعة أعمال النظافة ومسح الطرق بالطرق العامة والشوارع ومداخل القري. وتم متابعة الوحدات الصحية بالقرية.

ووجه العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا بضرورة التعامل الفورى مع أى أزمات أو مخاطر تهدد الصالح العام و التصدى لأى أزمات أو مخاطر تواجه المواطنين وان يستمر التواصل مع الجهات المعنية للتغلب على أى عقبات والعمل على حلها فورا .