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السيسى يلتقى سكان الأسمرات بالمقطم ويستفسر عن ظروفهم المعيشية فى ظل كورونا

الجمعة، 12 يونيو 2020 07:04 م
السيسى يلتقى سكان الأسمرات بالمقطم ويستفسر عن ظروفهم المعيشية فى ظل كورونا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقى أثناء تفقده مشروع الاسمرات 3 السكني بالمقطم، بعدد من المواطنين من سكان الاسمرات وتبادل الحديث معهم مستفسراً عن ظروفهم المعيشية والوقوف علي طلباتهم وملحوظاتهم للاطمئنان علي احوالهم في ظل جائحة فيروس كورونا وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والاجراءات الاحترازية ذات الصلة.

 

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي،بعد ظهر اليوم الجمعة مشروع الاسمرات 3 السكني بالمقطم الذي تم تشيده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقع مجتمعي جديد به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.

 


السيسي

الاسمرات

كورونا

جولة السيسيى اليوم

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