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السيسى يتفقد مشروع الأسمرات 3 السكنى بالمقطم ومشروعات الطرق بشرق القاهرة

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:42 م
السيسى يتفقد مشروع الأسمرات 3 السكنى بالمقطم ومشروعات الطرق بشرق القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبعد ظهر اليوم الجمعة مشروع الاسمرات 3 السكني بالمقطم الذي تم تشيده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقع مجتمعي جديد به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل،

 

وقد التقي الرئيس اثناء الجولة بعدد من المواطنين من سكان الاسمرات وتبادل الحديث معهم مستفسراً عن ظروفهم المعيشية والوقوف علي طلباتهم وملحوظاتهم، وكذلك للأطمئنان علي احوالهم في ظل جائحة فيروس كورونا وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والاجراءات الاحترازية ذات الصلة.

 

كما قام الرئيس ايضا بتفقد مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت والجاري انشاؤها بمنطقة شرق القاهرة.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

السيسى يتفقد مشروع الأسمرات 3 (1)
 
السيسى يتفقد مشروع الأسمرات 3 (2)
 
السيسى يتفقد مشروع الأسمرات 3 (3)
 
السيسى يتفقد مشروع الأسمرات 3 (4)

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