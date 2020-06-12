السياحة: ارتفاع عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية إلى 232 فندقا

كتبت آمال رسلان

تسلم 14 فندقا بستة محافظات هى البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى والأقصر وبورسعيد ودمياط، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 6 فنادق بمحافظة البحر الأحمر وفندق واحد بمحافظة جنوب سيناء، وفندقين بالقاهرة الكبرى وفندق واحد بمحافظة الأقصر و3 فنادق بمحافظة بورسعيد وفندق واحد بمحافظة دمياط.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالى عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 232 فندقا، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة فى أعمال التفتيش تباعا على باقى الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها. وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت أنه ابتداء من شهر يونيو الجارى سيتم السماح للفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، العمل بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية لها، وذلك وفقا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والآثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن نسب الاشغال بالفنادق، خلال أيام عيد الفطر المبارك لم تتعدى الـ25%، وفقا للنسب المسموح بها ضمن اشتراطات السلامة الصحية، مشيرا إلى أن متوسط نسب الاشغال بها خلال أيام عيد الفطر المبارك بلغت 8% في محافظة جنوب سيناء، و13% في محافظة البحر الأحمر، و25% في مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، و25% في محافظة الإسكندرية، و4% فى منطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، و9% في محافظة القاهرة الكبرى.