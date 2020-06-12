السعودية تعلن رفع تعليق النشاط الرياضى اعتبارا من 21 يونيو الجارى

كتب سمير حسنى - سيد حسنى

أعلنت المملكة السعودية، الخميس، رفع تعليق النشاط الرياضي اعتبارا من 21 يونيو الجارى، مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري للنشاطات الرياضية، جاء ذلك نقلا عن العربية.

فى غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن البدء فى تطبيق آلية جديدة على القادمين من خارج المملكة حيث سيتم حجرهم فى منازلهم وفق ضوابط معينة، حيث يتمثل تطبيق هذا الإجراء فور وصول المواطنين بتطبيق الفرز الصحى فى المطار وتعبئة التعهد ثم الذهاب إلى منازلهم لتطبيق الحجر المنزلي، بحسب وكالة الأنباء السعودية .

وأبانت "الصحة" أن الحجر المنزلى يعد إجراء احترازيًا للأشخاص القادمين من خارج المملكة ولا يكون لديهم أعراض، وكذلك الحالات المشتبه بإصابتها ولا تستدعى الرعاية الصحية فى المستشفيات فى حال كان المنزل مناسباً للحجر المنزلى وفقاً للدليل الإرشادى " للحجر الصحى والعزل الطبى المنزلي" الصادر عن المركز الوطنى للوقاية من الأمراض ومكافحتها ( وقاية) saudicdc.

ويتضمن الدليل الإرشادى تعريف الحجر الصحى فى المنزل وهو "فصل الشخص المصاب أو المشتبه بإصابته بمرض معدى بالمنزل بطريقة تحول دون انتشار المرض ، وفى الوضع الحالى لمرض كورونا (كوفيد-19) يتم فرض الحجر المنزلى فى حالات معينة ويتم تسجيل جميع الحالات ومتابعتهم عبر تطبيق (تطمن) وتطبيق (توكلنا) .

كما تطرق الدليل إلى التعريف بالحالات التى تستدعى الحجر المنزلى والمعايير الخاصة بالحجر المنزلى والعزل للحالات الإيجابية الحالات المستنثاة من العزل وآلية إنهاء العزل الطبي.