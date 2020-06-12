"الزراعة": مراجيح وأدوات رسم للقرود والشمبانزى للترفيه عن حيوانات الجيزة

كتب عز النوبى

أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، عن حزمة من الإجراءات الترفيهية لحديقة حيوان الجيزة لتحسين نفسيتها والابتعاد عن الاكتئاب، وذلك نظرا للظروف التى تمر بها البلاد مع انتشار فيروس كورونا واغلاق حدائق الحيوانات أبوابها أمام الزوار فى مارس الماضى، مما كان له بالغ الاثر على نفسية بعض الحيوانات التى تعلقت بالمواطنين وكانت تنتظرهم لمشاركتهم اللعب ووصلات الترفيه والطعام ، منهم القرود والنسانيس والشمبانزي وحتى سباع البحر و التي تعيش في حالة من الاكتئاب بسبب غياب الزوار .

و أكد الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إدارة حديقة حيوان الجيزة ،تقوم دوريا بمحاولة خلق بيئة بديلة لتحسين نفسيتها واشغال أوقاتها بالأنشطة والفقرات حتى لا يسيطر عليها الملل والحزن ، حيث يتم جميع الاداروات الترفيهية ، وتوفير لوحات رسم وتلوين للشمبانزي ومراجيح ، معلبات عصائر، ويتم تعويض غياب الناس بوجود العمال والاطباء الذين يقضون معظم أوقاتهم فى اللعب مع الحيوانات ودعمها نفسيا حتى لا تشعر بغياب الناس تماما وحتى لا يعتادون على ذلك اذا عادت الحديقة الى فتح أبوابها للزوار.

فيما تواصل الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، عن اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتنفيذ برنامج أعمال التطهير للوقاية من فيروس كورونا داخل حدائق الحيوانات، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية الحيوانات من التقلبات الجوية وخاصة حديقة الجيزة التي تعد اكبر الحدائق من حيث المساحة أو أعداد الحيوانات.

وتعد حديقة الحيوانات الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتي تأسست عام 1891، هي اكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا، حيث تبلغ مساحتها حوالي 80 فدان، ويوجد به حاليا حوالي 4800 حيوان وطائر.

وقال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ، في تصريحات لـ "اليوم السابع "، إنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية داخل حدائق الحيوان دوريا لحمايتها من فيروس كورونا خاصة حيوان الجيزة التي تعد اكبر الحدائق من حيث المساحة او عدد الحيوانات من خلال برنامج التعقيم والتطهير واستخدام الكلور لرش الطرقات والشوارع بحديقة حيوان الجيزة ، والمياه والصابون للتطهير خاصة بيوت الشمبانزى.