اليوم السابع
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الزراعة: ارتفاع صادرات بطاطس المائدة لـ 646 ألف طن

الجمعة، 12 يونيو 2020 11:16 ص
الزراعة: ارتفاع صادرات بطاطس المائدة لـ 646 ألف طن محصول البطاطس - ارشيفية
كتب عز النوبى

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قال الدكتور أحمد العطار ، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه منذ بدء موسم  تصدير  بطاطس المائدة ، وحتى  9 من الشهر   الجارى، ارتفعت صادرات المحصول لـ 646ألف  و512طن إلى جميع الأسواق العالمية والاتحاد الأوربي، وجارى الشحن الى جميع  الأسواق  العالمية والاتحاد  الاوروبى، تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الدولية للتصدير وجارى  الشحن.

وأضاف  رئيس الحجر الزراعى ، في  تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن هناك  لجان فنية  مكثفة  للحجر الزراعي في مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة علي الصادرات الزراعية ،  لافتا الى أن هناك انفراج في الأسواق العالمية  لاستقبال   شحنات   بطاطس المائدة  ، وجارى الشحن والتصدير   ، طبقا للاشتراطات .

 وتابع رئيس الحجر  الزراعى ،  أن  وزارة  الزراعة تواصل  فتح  منافذ  جديدة  وعدم الاعتماد فقط على الاسواق المعتادة  والتي تعثرت  بسب  فيروس كورونا  ، مشير الى أن جميع الصادرات  الزراعية الخضر والفاكهة   ، تتبع  إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها  لجودة الصادرات تضمن  زيادة الصادرات   لجميع الأسواق العالمية.

وأكد رئيس الحجر الزراعى،  إن وزارة الزراعة  تواصل تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانات المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، متابعا أن هناك إجراءات صارمة ضد اى من   الشركات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير،  وفى حالة مخالفتها  للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى  النيابة العامة وقف التعامل  مع الحجر الزراعى، واستخدام  الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى  فى  تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

كانت  وزارة الزراعة  نفت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء عن وجود أزمة في محصول البطاطس بالأسواق، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي أزمات في محصول البطاطس بالأسواق، مُشددةً على أن المخزون الاستراتيجي لمحصول البطاطس مطمئن ويكفي احتياجات السوق المحلي لمدة 6 أشهر، مُشيرةً إلى أنه تم تصدير نحو 700 ألف طن خلال عام 2019.

كما أن كافة البيانات والمؤشرات الحالية تفيد بانخفاض أسعار البطاطس في السوق المحلي نظراً للوفرة في الإنتاج، كما أن  هناك مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها في إطار الحرص على زيادة محصول البطاطس؛ والتي تتمثل في السماح باستيراد كميات تقاوي بطاطس مناسبة، وتحفيز المزارعين لزيادة المساحة المزروعة من المحصول لزيادة كمية الإنتاج، مع تشديد الرقابة على عملية التخزين، فضلاً عن الاتجاه لإنتاج تقاوي البطاطس محلياً بعد نجاح زراعتها داخل الصوب؛ مما يسهم في منع حدوث أي أزمة أو ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس، كما تقوم الأجهزة التفتيشية بشن حملات دورية على الأسواق؛ لضبط أي عمليات احتكار للمحصول أو زيادة في أسعاره، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

 

 


صادرات البطاطس

الحجر الزراعى

الصادرات الزراعية

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