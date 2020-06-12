اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 12:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: ارتفاع صادرات البصل لـ 251 ألف طن لجميع الأسواق العالمية

الجمعة، 12 يونيو 2020 11:44 ص
الزراعة: ارتفاع صادرات البصل لـ 251 ألف طن لجميع الأسواق العالمية البصل - ارشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، ارتفاع صادر البصل لـ 251 ألف 800 طن  منذ بداية  الصادرات  وحتى 9 من الشهر الجارى الى جميع الأسواق  العالمية ، وجارى  الشحن والتصدير طبقا  للاشتراطات الجديدة ، موضحا أن جميع  الشحنات المصدرة  تلتزم بالاشتراطات الجديدة  لمحطات ومراكز ومفارش  واعدد وتجهيز  وتعبئة البصل  الطازج " الناشف" للتصدير، وتطبيق جميع الاشتراطات الحجرية على شحنات  البصل المصدر.

وأوضح " العطار "  في تصريحات لـ "اليوم السابع"،  أن إدارة الحجر الزراعى  تواصل  تكثيف اللجان الفنية  في مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة علي الصادرات الزراعية التي تمثل الآن عمود الاقتصاد القومي بعد حالة الإنكماش في القطاع السياحي بسبب انتشار فيروس كورونا عالميا ، بالإضافة الى  انفراج في عملية التصدير  حاليا  لبطاطس المائدة  للأسواق الاوربية .

كانت   وزارة  الزراعة ، تدخلت  لحل مشاكل الشركات الزراعية العاملة فى مجال التصدير منذ ظهور فيروس كورونا  ، وتوفير فراغات للشحن الجوي للدول العربية والأوربية بأسعار مناسبة وعدم إغلاق أي مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية ( مع التعهد بأخذ الإحتياطات الصحية المطلوبة ) والعمل علي تيسير نقل العمالة و المنتجات الزراعية من والي مراكز التعبئة والمواني مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بتقييد التنقل وحظر التجوال.

وتم إدخال الزراعة في جميع المبادرات المعلنة من البنك المركزي والحكومة لمواجهة هذه الأزمة، موضحة أن    طارق عامر محافظ البنك المركزي وافق  على تأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزارعين والمربيين لمدة 6 أشهر والاستفادة من المبادرة التي طرحها البنك لتخفيف الأعباء عن المواطنين ، كما تم التنسيق  بين وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمالية لحل جميع مشاكل التصدير الزراعي وذلك باستثناء سيارات نقل الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة من قرارات حظر التجوال دعما للتصدير، والعمل علي تيسير نقل العمالة والمنتجات الزراعية من والي مراكز التعبئة والموانئ في حالة تقييد التنقل او فرض حظر التجوال.

 


الصادرات الزراعية

صادرات البصل

صادرات الثوم

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انفوجراف..أهم رسائل رئيس البرلمان عن الانتخابات وكورونا والثانوية العامة

انفوجراف..أهم رسائل رئيس البرلمان عن الانتخابات وكورونا والثانوية العامة

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

الأهلي ردا على أنباء رحيل فايلر: المدرب السويسرى ملتزم باتفاقه مع الإدارة

الأهلي ردا على أنباء رحيل فايلر: المدرب السويسرى ملتزم باتفاقه مع الإدارة

اتحاد الكرة يناقش مع الأندية عودة الكأس فى أغسطس والدورى الجديد أول سبتمبر

اتحاد الكرة يناقش مع الأندية عودة الكأس فى أغسطس والدورى الجديد أول سبتمبر

لطلاب الثانوية العامة.. دليلك الكامل لأداء الامتحانات بشكل آمن

لطلاب الثانوية العامة.. دليلك الكامل لأداء الامتحانات بشكل آمن

السكة الحديد: تعديل مواعيد تشغيل القطارات من الأحد بعد تقليص ساعات الحظر

السكة الحديد: تعديل مواعيد تشغيل القطارات من الأحد بعد تقليص ساعات الحظر

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وفرص أمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وفرص أمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

"خطة البرلمان": توصية بالموازنة لاستمرار دعم العمالة غير المنتظمة 3 أشهر جدد

"خطة البرلمان": توصية بالموازنة لاستمرار دعم العمالة غير المنتظمة 3 أشهر جدد

"هيئة الانتخابات":6 أيام حد أقصى لإعلان النتائج من تاريخ استلام أوراق اللجان

"هيئة الانتخابات":6 أيام حد أقصى لإعلان النتائج من تاريخ استلام أوراق اللجان

الأوقاف: "أسباب رفع البلاء" موضوع خطبة الجمعة من مسجد الحسين اليوم

الأوقاف: "أسباب رفع البلاء" موضوع خطبة الجمعة من مسجد الحسين اليوم

زوجة أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع: استولى على مكافأة نهاية خدمتى وتزوج بها

زوجة أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع: استولى على مكافأة نهاية خدمتى وتزوج بها

انتهاء اليوم الـ79 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ79 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة