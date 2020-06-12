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الدفاع السعودية تعلن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسى 1442 للخريجين الجامعيين

الجمعة، 12 يونيو 2020 05:21 م
الدفاع السعودية تعلن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسى 1442 للخريجين الجامعيين الدفاع السعودية
كتب محمد جمال

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تعلن اللجنة المركزية للقبول بوزارة الدفاع فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي (1442هـ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس للالتحاق فى الخدمة العسكرية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1441/10/22هـ الساعة 10:00 صباحاً، وينتهي التسجيل يوم الأحد الموافق 1441/10/29 هـ، بحسب"واس".


وعلى الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة) (https://afca.mod.gov.sa/) للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة، علماً أن فتح باب القبول والتسجيل للعام 1442هـ ، لخريجي الثانوية العامة لطلبة الكليات العسكرية سيتم إعلانه في وقت لاحق.


الدفاع السعودية

الخدمة العسكرية

الخريجين الجامعيين

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