الداخلية تضبط 17 ألف علبة سجائر حجبها تجار لرفع سعرها

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة جرائم التلاعب فى أسعار السلع، وحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، وتمكنت من ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بحجب قرابة 17 ألف علبة سجائر مختلفة الأنواع.

جاء ذلك في ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، من خلال تكثيف الحملات لضبط الأسواق وحماية جمهور المستهلكين، واستمراراً للحملات المُكبرة لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام بعض التجار بدائرة حى المنتزه بمحافظة الإسكندرية. .بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى حجب السجائر المحلية عن التداول، بقصد تقليل المعروض منها لرفع أسعارها دون مبرر.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، تم القيام بحملة أمنية، أسفرت جهودها عن ضبط مسئول عن إدارة محل لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة، وبحوزته (15470) علبة سجائر مختلفة الأنواع قام بإخفائها وحجبها عن التداول، فضلاً عن ضبط مسئول عن إدارة محل لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة، وبحوزته (1500) علبة سجائر مختلفة الأنواع قام بإخفائها وحجبها عن التداول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.