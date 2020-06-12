الحكومة: ندرس غلق المحال التجارية ليلا بعد أزمة كورونا

ماجد تمراز

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن الحكومة تدرس عمل مواعيد محددة، ليلا، لغلق المحال التجارية، وأن وزارة التنمية المحلية تقوم بدراسة هذا الأمر الآن، وأن تلك المواعيد ستختلف من محافظة إلى أخرى، مشيرا إلى أن بعض المحافظات سياحية وتحتاج إلى مد فترة إغلاق المحال والكافيهات، وذلك بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب خلال في برنامج "الحكاية"، الذى يذاع على قناة mbc مصر، أن مطار القاهرة مرشح لفتح أبوابه في أول شهر يوليو، مشيرا إلى أنه سيتم فتحه تدريحيا، خاصة وأن بعض البلاد مازالت الرحلات الجوية متوقفة فيها، وأن ذلك القرار سيتوقف بشكل أكبر بالدول التي ستأتي منها الرحلات وتذهب إليها، مؤكدا أنه لا يمكن أن أن يتم وضع السائح القادم إلى مصر في الحجر الصحي.



وأوضح أن منذ 3 أشهر كانت نسبة الحالات الحرجة حوالي 5% أما حاليا وعلى مستوى العالم وبالنسبة لإجمالي الإصابات انخفضت تلك النسبة إلى 2%، مشيرا إلى أن من يحكم تخفيف إجراءات الحكومة فيما يتعلق بالحظر وغيره، سيكون وفقا لأعداد الإصابات، مشددا على أن الأندية سيتم فتحها من منتصف يونيو وحتى أول يوليو من أجل تجديد الاشتراكات وإجراء عمليات الصيانة والتعقيم.