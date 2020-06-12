اليوم السابع
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خالد صلاح
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الحكومة اللبنانية تقرر إعادة فتح مطار رفيق الحريرى اعتبارا من أول يوليو المقبل

الجمعة، 12 يونيو 2020 08:03 م
الحكومة اللبنانية تقرر إعادة فتح مطار رفيق الحريرى اعتبارا من أول يوليو المقبل مطار بيروت
أ ش أ

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قررت الحكومة اللبنانية إعادة فتح مطار رفيق الحريرى الدولي (مطار بيروت) اعتبارا من أول يوليو المقبل، بقدرة تشغيل توازى 10% من حركة الملاحة الجوية مقارنة بشهر يوليو من العام الماضى، على أن تُستأنف رحلات الطيران الخاصة اعتبارا من 24 يونيو الجارى.


وتضمن القرار أنه عند وصول الوافدين إلى لبنان من الدول التي تقوم بإجراء الفحص المخبري للكشف عن فيروس "كورونا"، يتم أخذ عينة لهم لإجراء فحص ثان، على أن يتم إبلاغهم بالنتيجة خلال مدة 24 ساعة من قبل الجهة المنوط بها إجراء الفحص. 


وأوضح القرار أنه عند وصول الوافدين من الدول التي لا تقوم بإجراء فحص الـ (بي سي آر)، يُجرى أخذ عينة لهم ويتم إبلاغهم بالنتائج خلال مدة 24 ساعة، على أن يحدد لهم مباشرة في المطار موعد إجراء الفحص الثاني بعد 72 ساعة في أحد المختبرات المعتمدة.


وذكر القرار أنه في حال ظهور أي نتيجة إيجابية على القادمين إلى لبنان، عليهم الالتزام بالحجر المنزلي واتباع توجيهات وزارة الصحة لحين تماثلهم للشفاء وفقا للبروتوكول الطبي المعتمد.


وأضاف أنه بالنسبة للراغبين بالقدوم إلى لبنان من غير اللبنانيين، فيتوجب عليهم حيازة بوليصة تأمين صالحة لمدة إقامتهم في لبنان، تغطي كافة تكاليف العلاج من وباء "كورونا" على الأراضي اللبنانية.


وكانت الحكومة اللبنانية قد أغلقت مطار بيروت وعلقت حركة الطيران منذ شهر مارس الماضي في إطار التدابير التي اتخذتها تحت مسمى "حالة التعبئة العامة" للحد من انتشار وباء "كورونا".


مطار بيروت

لبنان

رفيق الحريرى

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