وذكر بيان للحكومة الألمانية، اليوم، أن تلك الأموال ستخصص للمطاعم والمقاهى ومكاتب السفر والرحلات وبيوت الشباب وغيرها؛ لتضررها بسبب القيود التى فرضت على الحياة العامة؛ للحد من انتشار "كورونا".



من جهتها، بررت وزارة الاقتصاد الألمانية هذه المساعدات بأنه لا يمكن لجميع هذه الجهات التقدم بطلب للحصول على قروض لأنها لا تستطيع تعويض الخسائر في إيراداتها، لذلك ستتحمل الحكومة الاتحادية خلال الفترة من يونيو الجاري حتى أغسطس المقبل جزءاً من التعويضات، من أجل استمرارية تلك المشاريع.



جدير بالذكر أن مساعدات الدولة ستطبق على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي انخفضت إيرادتها خلال شهر أبريل ومايو بنسبة 60%؜ وقد تصل قيمه التعويضات ما يوازى 150 ألف يورو.