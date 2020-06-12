اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 02:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الحدث: المتهم بالكشف عن مكان قاسم سليماني كان طالباً بالجامعة الأمريكية

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:00 م
الحدث: المتهم بالكشف عن مكان قاسم سليماني كان طالباً بالجامعة الأمريكية قاسم سليمانى
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت فضائية الحدث، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن وكالة حقوقية، أن محمود موسوي مجد المتهم بالكشف عن تنقلات اللواء قاسم سليماني كان طالباً بالجامعة الأميركية في بيروت، واعتقله حزب الله اللبناني عام 2018 وسلمه لإيران.

وحكمت السطات الإيرانية عليه بالإعدام شنقا، واتهمته بالتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلى ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، حيث قالت إنه كان له دورا رئيسيا فى الوشاية بمكان وتحركات قائد فيلق القدس السابق قاسم سليمانى، لكنه لاعلاقة له بعملية الاغتيال التى تمت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بالعراق يناير الماضى.

ووفقا لتقارير إيرانية فإن سيد محمود موسوى مجد، كان مقربا من سليمانى، وكان يعمل بمنصب مسؤول التنسيق والاتصالات الخاصة به، وأصدرت محكمة الثورة الإيرانية حكما بإعدامه بعد أن ثبت إدانته بالتعامل مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.


قاسم سليمانى

اغتيال قاسم سليمانى

تنقلات قاسم سليمانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ما أسباب عدم تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة؟.. اتحاد الكرة يرد

ما أسباب عدم تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة؟.. اتحاد الكرة يرد

إيجابية التحليل الثانى لرجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية

إيجابية التحليل الثانى لرجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الداخلية: ضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

قطع المياه عن أبوالغيط بالقناطر الخيرية وتوابعها لحدوث عطل مفاجئ بالخط الرئيسي

قطع المياه عن أبوالغيط بالقناطر الخيرية وتوابعها لحدوث عطل مفاجئ بالخط الرئيسي

وزير التعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية فى الصومال

وزير التعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية فى الصومال

اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

خطيب الجمعة من مسجد الحسين: "اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"

خطيب الجمعة من مسجد الحسين: "اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"

بصورة لمجدى عبد الغنى.. صفحة كأس العالم تحيى الذكرى الـ30 لهدف مصر فى هولندا

بصورة لمجدى عبد الغنى.. صفحة كأس العالم تحيى الذكرى الـ30 لهدف مصر فى هولندا

رجل يسمم 8 مشردين فى كاليفورنيا لتصوير الألم والمعاناة .. بهدف الترفيه

رجل يسمم 8 مشردين فى كاليفورنيا لتصوير الألم والمعاناة .. بهدف الترفيه

الشرطة الباكستانية تعتقل "حمار " و8 متهمين فى قضية قمار برحيم خان

الشرطة الباكستانية تعتقل "حمار " و8 متهمين فى قضية قمار برحيم خان

انفوجراف..أهم رسائل رئيس البرلمان عن الانتخابات وكورونا والثانوية العامة

انفوجراف..أهم رسائل رئيس البرلمان عن الانتخابات وكورونا والثانوية العامة

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة