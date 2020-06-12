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التعليم تنفى الاكتفاء بتقديم مشروعات بحثية للمواد غير المضافة للمجموع بالثانوية

الجمعة، 12 يونيو 2020 10:32 ص
التعليم تنفى الاكتفاء بتقديم مشروعات بحثية للمواد غير المضافة للمجموع بالثانوية وزارة التربية والتعليم
كتبت هند مختار

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نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء بشأن الاكتفاء بتقديم مشروعات بحثية للمواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة، مُؤكدةً أنه لا صحة للاكتفاء بتقديم مشروعات بحثية للمواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة
 
وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع سيتم أداؤها بنظام البوكليت من المنزل، حيث سيتسلم الطلاب البوكليت الخاص بتلك المواد، والإجابة عليها بالمنزل، على أن تُسلم للمدرسة التابع لها الطالب في الموعد المقرر.
 
وفي السياق ذاته، سيتم تسليم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ليكون موعد التسليم متزامناً مع موعد امتحان يوم الأحد 12 يوليو، كما يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ليكون موعد التسليم متزامناً مع موعد امتحان يوم الثلاثاء 21 يوليو.
 
وسوف تعقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها بدءاً من 21 يونيو الجاري، مع إتاحة الفرصة للطلاب غير الراغبين في إجراء الامتحانات هذا العام إمكانية تأجيلها للعام المقبل مع الحصول على الفرصة كاملة، فضلاً عن تأجيل امتحانات الطلاب المصابين بفيروس كورونا للدور الثاني، على أن يحصلوا على الدرجة الكاملة بشرط تقديم تقرير طبي يفيد بإصابتهم بالفيروس وخضوعهم للحجر أو العزل الصحي
 
 

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