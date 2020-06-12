اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 12:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن: تعقيم دار عبلة الكحلاوى للمسنين بعد إصابة 9 حالات بكورونا.. صور

الجمعة، 12 يونيو 2020 11:39 ص
التضامن: تعقيم دار عبلة الكحلاوى للمسنين بعد إصابة 9 حالات بكورونا.. صور تعقيم دار عبلة الكحلاوى للمسنين
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بتعقيم وتطهير دار الباقيات الصالحات ومد الدار بكافة المستلزمات الطبية من كمانات وقفازات وملايات وبعض المواد اللازمة للعزل الصحى للحالات المصابة بفيروس كورونا.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي تابعت على مدار اليومين الماضيين حالة المصابين بالدار وتلقت عدة تقارير عن التدخلات التي قامت بها الوزارة ووجهت عدد من الجمعيات الاهلية لتقديم الدعم اللازم ،كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لإرسال فريق طبي لمتابعة حالات المصابين

يذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوى رئيس مجلس أمناء جمعية الباقيات الصالحات أعلنت عن إصابة 9 حالات من نزلاء دار الباقيات الصالحات لكبار السن، بفيروس كورونا.

وكانت الفنانة نادية مصطفى، عضو نقابة المهن الموسيقية، أعلنت عن أن ‏فيروس كورونا انتشر فى دار مسنين تملكها الداعية عبلة الكحلاوى ‏ابنة الفنان محمد الكحلاوى، بمدينة 6 أكتوبر، حيث كتبت الفنانة نادية مصطفى على صفحتها على "فيس بوك": "‏السيدة الفاضلة عبلة الكحلاوي عندها دار مسنين فى أكتوبر ‏وانتشر فيها فيروس كورونا وهى مش ملاحقة علاج وعزل ومحتاجة ‏كمامات وجوانتيات وجهاز تنفس".‏

PHOTO-2020-06-12-11-31-28
 

 

PHOTO-2020-06-12-11-31-28_1
 

 

PHOTO-2020-06-12-11-31-28_2

التضامن

عبلة الكحلاوى

فيروس كورونا

دار الباقيات الصالحات

كورونا

دار عبلة الكحلاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انفوجراف..أهم رسائل رئيس البرلمان عن الانتخابات وكورونا والثانوية العامة

انفوجراف..أهم رسائل رئيس البرلمان عن الانتخابات وكورونا والثانوية العامة

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

الأهلي ردا على أنباء رحيل فايلر: المدرب السويسرى ملتزم باتفاقه مع الإدارة

الأهلي ردا على أنباء رحيل فايلر: المدرب السويسرى ملتزم باتفاقه مع الإدارة

اتحاد الكرة يناقش مع الأندية عودة الكأس فى أغسطس والدورى الجديد أول سبتمبر

اتحاد الكرة يناقش مع الأندية عودة الكأس فى أغسطس والدورى الجديد أول سبتمبر

لطلاب الثانوية العامة.. دليلك الكامل لأداء الامتحانات بشكل آمن

لطلاب الثانوية العامة.. دليلك الكامل لأداء الامتحانات بشكل آمن

السكة الحديد: تعديل مواعيد تشغيل القطارات من الأحد بعد تقليص ساعات الحظر

السكة الحديد: تعديل مواعيد تشغيل القطارات من الأحد بعد تقليص ساعات الحظر

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وفرص أمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وفرص أمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

"خطة البرلمان": توصية بالموازنة لاستمرار دعم العمالة غير المنتظمة 3 أشهر جدد

"خطة البرلمان": توصية بالموازنة لاستمرار دعم العمالة غير المنتظمة 3 أشهر جدد

"هيئة الانتخابات":6 أيام حد أقصى لإعلان النتائج من تاريخ استلام أوراق اللجان

"هيئة الانتخابات":6 أيام حد أقصى لإعلان النتائج من تاريخ استلام أوراق اللجان

الأوقاف: "أسباب رفع البلاء" موضوع خطبة الجمعة من مسجد الحسين اليوم

الأوقاف: "أسباب رفع البلاء" موضوع خطبة الجمعة من مسجد الحسين اليوم

زوجة أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع: استولى على مكافأة نهاية خدمتى وتزوج بها

زوجة أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع: استولى على مكافأة نهاية خدمتى وتزوج بها

انتهاء اليوم الـ79 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ79 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة