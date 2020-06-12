التحفظ على 1410 كمامات داخل محل بدون ترخيص في الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ على 1410 قطع "كمامات" داخل محل بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز مالك المحل على ذمة التحقيقات، بتهمة احتكار سلع طبية واخفائها لرفع أسعارها بالاسواق.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك محل مستلزمات طبية بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لحيازته كمية من الكمامات بقصد احتكارها وتخزينها وحجبها عن الأسواق.

تم مداهمة المحل والقى القبض على مالكه وبتفتيشه عثر على 1410 قطع "كمامات"، قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، تم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.