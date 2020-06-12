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التأمين الصحى تمنع تحصيل رسوم تحاليل أو فحوص بمستشفياتها لعلاج كورونا

الجمعة، 12 يونيو 2020 05:28 م
التأمين الصحى تمنع تحصيل رسوم تحاليل أو فحوص بمستشفياتها لعلاج كورونا وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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حذرت الهيئة العامة للتأمين الصحى جميع مديرى مستشفياتها من تحصيل رسوم مقابل علاج او أدوية أو فحوص أو تحاليل من فير منتفعيها عند الحصول علي خدماتها في مستشفيات العزل او الفرز التي خصصتها لعلاج حالات كورونا.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان،أعلنت عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم.
 
وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.
 
وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.
 
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
 
 


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الصحة

التأمين الصحى

المستشفيات

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