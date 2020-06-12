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التأمين الصحى تعلن 5 قرارات هامة لعلاج مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 12 يونيو 2020 05:29 م
التأمين الصحى تعلن 5 قرارات هامة لعلاج مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل كورونا - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أصدرت هيئة التأمين الصحى، حزمة من القرارات الهامة لتوفير الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا، وجاء في مقدمتها عدم رفض استقبال أى من مصابى كورونا، ويتم استقبال المريض وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة، وأعطاء العلاج اللازم وفقا للبروتوكول الخاص بالعلاج.
 
وقالت هيئة التأمين الصحى: "يتم التنبية على مديرى المستشفيات بأن يتم إتاحة جميع غرف وأقسام المستشفى لاستقبال مصابى كورونا، ويمنع خروج أى حالة من الاستقبال والطوارئ إلا بعد التنسيق مع مستشفى أخرى، كما يتم التنبية على تواجد مديرى المستشفيات أو أحد نوابهم بمقر المستشفى على مدار 24 ساعة، كما يتم توفير الرعاية كاملة لجميع الحالات المشتبة فى إصابتها بكورونا أو التى كشفت التحاليل إيجابيتها على مدار 24 ساعة.
 
 
 
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