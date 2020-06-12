اليوم السابع
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البابا فرنسيس: كثير من الأطفال يجبرون على أعمال تحرمهم من طفولتهم

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:54 م
البابا فرنسيس: كثير من الأطفال يجبرون على أعمال تحرمهم من طفولتهم البابا فرنسيس
كتب محمد شعلان

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ناشد البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، المؤسسات المعنية بحقوق الأطفال ببذل كل الجهد لحمايتهم من القيام بأعمال لا تناسب سنهم، وغرد البابا فرنسيس عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "يُجبر العديد من الأطفال على القيام بأعمال لا تتناسب مع أعمارهم، وتحرمهم من طفولتهم وتهدد نموّهم المتكامل. لذلك أناشد جميع المؤسسات لكي تبذل كل جهد ممكن من أجل حماية القاصرين".

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البابا فرنسيس على تويتر

 

وكان قد أطلق البابا فرنسيس ، بابا الفاتيكان اليوم نداء الى مكافحة عمل الاطفال، حيث يصادف يوم الجمعة القادم، 12 يونيو، اليوم العالمي لمكافحة هذه الظاهرة.

 

وجاء النداء في نهاية مقابلة الأربعاء العامة، مناشدا بـ"مكافحة الظاهرة التي تحرم الأطفال من طفولتهم وتهدد نموهم الكامل، مؤكدا على "أننا جميعا مسؤولون عن ذلك".

 

وناشد البابا، وفق موقع أخبار الفاتيكان، "جميع المؤسسات لكي تبذل كل جهد ممكن من أجل حماية القاصرين، وسد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم عليها هذه الديناميكية المشوهة التي وللأسف تطال الأطفال. الأطفال هم مستقبل الأسرة البشرية: وبالتالي تقع علينا جميعاً مهمة تعزيز نموهم وصحتهم وسلامتهم".

 

ووفق الامم المتحدة، يعمل في جميع أنحاء العالم 218 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5-17  سنة، 152 مليون منهم من ضحايا عمالة الأطفال؛ و73 مليون، أي أكثر من نصفهم، يعملون في أعمال خطرة عليهم.

 

وتقدر الامم المتحدة أن نصف عمالة الأطفال (72.1 مليون) موجودة في أفريقيا؛ 62.1 مليون في آسيا والمحيط الهادئ؛ 10.7 مليون في الأمريكيتين، 1.2 مليون في الدول العربية و5.5 مليون في أوروبا وآسيا الوسطى.

 

وقال بابا الفاتيكان، بصفته أسقف روما أنشأ صندوقًا بمليون يورو (1.1 مليون دولار) لمساعدة الإيطاليين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية بسبب فيروس كورونا.

 

وفي رسالة بتاريخ 8 يونيو إلى الكاردينال أنجيلو دي دوناتيس، قال البابا فرنسيس: "هناك الكثير من الآباء والأمهات الذين يقاتلون بصعوبة ليتمكنوا من وضع الطعام على الطاولة لأطفالهم ولضمان وجود الحد الأدنى المطلوب من الاحتياجات".


البابا فرنسيس

الفاتيكان

الاطفال

الامم المتحدة

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