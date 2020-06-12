اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 09:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاتحاد الأوروبى يطلب مساعدة الناتو فى مهمته البحرية فى ليبيا

الجمعة، 12 يونيو 2020 09:01 م
الاتحاد الأوروبى يطلب مساعدة الناتو فى مهمته البحرية فى ليبيا الاتحاد الأوروبى
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن الاتحاد الأوروبي، طلب مساعدة من حلف الناتو، من أجل إتمام مهمته البحرية في ليبيا والمتمثلة في العملية إيريني، لمنع توريد الأسلحة إلى الأراضي الليبية.

وتواجه تركيا اتهامات دولية بدعم المليشيات الإرهابية المسلحة فى ليبيا، وإرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى المليشيات الإرهابية فى العاصمة طرابلس.

وفى وقت سابق، قال الاتحاد الأوروبي، إنه قد يعاقب تركيا لتهديدها مصالح قبرص واليونان، وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن التحرك التركي في مياه قبرص وشرق المتوسط غير قانوني، جاء ذلك نقلا عن العربية.

 وفى وقت سابق، دعا الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس إلى ضرورة تجريد تركيا من وضعها كمرشح محتمل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ما لم تقم بتخفيف عدوانها في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال أنستاسياديس (في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه")، إن رغبة تركيا في استكشاف النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، وهو الأمر الذي يقول عنه الاتحاد الأوروبي بإنه غير قانوني، لأنه ينتهك المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجزيرة، لاتزال خطوة بعيدة المنال.


الاتحاد الاوروبى

حلف الناتو

ليبيا

عمليه ايريني

العملية ايريني

البحر المتوسط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب يطالب الشرطة الأمريكية بحظر أسلوب الخنق خلال الاعتقالات

ترامب يطالب الشرطة الأمريكية بحظر أسلوب الخنق خلال الاعتقالات

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ80 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ80 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يجرى اتصالا بنظيره الفرنسى بشأن ليبيا.. وماكرون يرحب بإعلان القاهرة

السيسى يجرى اتصالا بنظيره الفرنسى بشأن ليبيا.. وماكرون يرحب بإعلان القاهرة

السياحة: استئناف الحركة السياحية مع بيلاروسيا اعتبارا من أوائل شهر يوليو

السياحة: استئناف الحركة السياحية مع بيلاروسيا اعتبارا من أوائل شهر يوليو

ترامب: تسلمت من أوباما جيشا قديما وقمنا بجعله قويا وعظيما

ترامب: تسلمت من أوباما جيشا قديما وقمنا بجعله قويا وعظيما

نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور

نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور

توافق مصرى جنوب سودانى على دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات

توافق مصرى جنوب سودانى على دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات

التأمين الصحى تعلن 5 قرارات هامة لعلاج مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى تعلن 5 قرارات هامة لعلاج مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم .. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم .. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

تفاصيل جريمة ذبح أسرة بالإسماعيلية وخبر حزين عن حالة رجاء الجداوى.. فى نشرة اليوم السابع

تفاصيل جريمة ذبح أسرة بالإسماعيلية وخبر حزين عن حالة رجاء الجداوى.. فى نشرة اليوم السابع

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة