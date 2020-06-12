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الاتحاد الأوروبى يحذر من عدم انتهاء أزمة كورونا ويدعو للانتباه

الجمعة، 12 يونيو 2020 11:34 ص
الاتحاد الأوروبى يحذر من عدم انتهاء أزمة كورونا ويدعو للانتباه الاتحاد الأوروبى
رويترز

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حذرت أكبر مسؤولة صحية في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة من أن أزمة الصحة العامة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في أوروبا لم تنته بعد وحثت الحكومات على مواصلة الانتباه واتخاذ خطوات استباقية بالفحص وتعقب المرض بين السكان.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس لوزراء الصحة ببلدان الاتحاد في مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية "لم نتخط الأمر بعد. يتعين أن نتوخى الحذر".

يأتي ذلك في ظل مخاوف من موجة جديدة في حالات الإصابة حيث تعيد بلدان الاتحاد الأوروبي تدريجيا فتح الأنشطة التجارية والحدود وفي أعقاب احتجاجات شهدتها عدة أنحاء بالقارة في الأيام الماضية.

 


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كورونا

فيروس كورونا

فيروس

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