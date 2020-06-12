الاتحاد الأوروبى يحذر من عدم انتهاء أزمة كورونا ويدعو للانتباه

رويترز

حذرت أكبر مسؤولة صحية في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة من أن أزمة الصحة العامة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في أوروبا لم تنته بعد وحثت الحكومات على مواصلة الانتباه واتخاذ خطوات استباقية بالفحص وتعقب المرض بين السكان.