الإمارات ترسل 9 طن مساعدات طبية إلى تشيلى لمكافحة فيروس كورونا

كتب وكالات

أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحتوى على نحو 9 أطنان من الإمدادات الطبية إلى تشيلى لدعمها فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 9 آلاف من العاملين فى مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم فى مكافحة الوباء.

وكان تيودور ريبيرا وزير خارجية جمهورية تشيلى قد استقبل طائرة المساعدات التى قدمتها الإمارات اليوم لبلاده فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لمساعدة مختلف دول العالم لاحتواء انتشار فيروس "كوفيد-19".

وأعرب عن شكره وتقديره لدولة الامارات على المساعدات التى سيكون لها الأثر الطيب فى مكافحة الوباء.

وقال عبدالرزاق هادى العوضى سفير دولة الإمارات لدى تشيلي: "تشهد العلاقات بين دولة الإمارات وتشيلى تطوراً مستمراً، وهناك حرص على تنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين".

واضاف أن هذه المساعدات الطبية المقدمة لتشيلى اليوم تأتى فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية، والمساهمة فى الجهود التى تبذلها السلطات المعنية فى البلاد لمكافحة كوفيد-19 ، من خلال توفير الحماية للعاملين فى الصفوف الأمامية فى مجال الرعاية الصحية.

يذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 896 طناً من المساعدات، استفاد منها نحو 896 ألفاً من العاملين فى المجال الطبي.