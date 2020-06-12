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الإسكان: بدء تسليم 624 وحدة بمشروع "دار مصر" فى القاهرة الجديدة 21 يونيو

الجمعة، 12 يونيو 2020 10:06 ص
الإسكان: بدء تسليم 624 وحدة بمشروع "دار مصر" فى القاهرة الجديدة 21 يونيو عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 2020/6/21 فى تسليم 624 وحدة سكنية (26 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر"  للإسكان المتوسط بمنطقة شمال القرنفل كود ( 111)، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم الوحدات للفائزين بها كاملة التشطيبات والمرافق. 
 
وأكد عاصم الجزار، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية عند إنهاء إجراءات استلام الوحدات، وذلك لحماية الفائزين بالوحدات والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفى إطار الالتزام بتسليم الوحدات السكنية للفائزين بها في التوقيتات المحددة.
 
وأوضح المهندس أمين غنيم،  رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه  سيتم تسليم الوحدات بالعمارات أرقام:(346، 348، 349، 197، 204، 350، 351، 393، 394، 352، 353، 354، 355، 356، 409، 410، 198، 123، 208، 345، 124، 397، 398، 395، 396، 205)،  موضحاً  أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لمقر جهاز التجمع الأول (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول ) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب لمعاينة واستلام الوحدة.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروع دار مصر

القاهره الجديده

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