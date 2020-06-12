الأوقاف: لا صحة لفتح المساجد اليوم وبث صلاة الجمعة من مسجد الحسين فقط

أكدت وزارة الأوقاف، أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار بشأن فتح المساجد أمام المصلين سواء لصلاة الجمعة أو لأى صلاة، مؤكدة أن الأمر متروك لقرار لجنة إدارة أزمة كورونا في مجلس الوزراء.

وقالت الوزارة، إنه في إطار العودة التدريجية لجوانب الحياة وبخاصة الاقتصادية منها بضوابط وقائية واحترازية، سيتم نقل صلاة الجمعة اليوم، من مسجد سيدنا الحسين رضى الله عنه بنفس الضوابط التي تم بها نقل صلاة الجمعة الماضية من الجامع الأزهر وقبل الماضية من مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، حيث سيتم بث الصلاة على الهواء مباشرة عبر التليفزيون المصرى وإذاعة القرآن الكريم.

وجددت وزارة الأوقاف تنبيهاتها للأئمة والعاملين في المساجد بضرورة الالتزام بقرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق، وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أى تراخٍ فى التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة، مؤكدة على إنهاء خدمة أى مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر، وما يمكن أن يؤدى إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع، واتاحت للإبلاغ عن أى مخالفة فى ذلك الاتصال بالخط الساخن: 01008806466، أو التسجيل عبر موقع الوزارة الرسمى.