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الأوقاف: "أسباب رفع البلاء" موضوع خطبة الجمعة من مسجد الحسين اليوم

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:00 ص
الأوقاف: "أسباب رفع البلاء" موضوع خطبة الجمعة من مسجد الحسين اليوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه موضوع خطبة الجمعة اليوم من مسجد سيدنا الحسين رضى الله عنه، سيكون بعنوان "أسباب رفع البلاء"، وتم اختيار الشيخ مصطفى عبد السلام أحد أئمة مسجد سيدنا الحسين لأداء الخطبة اليوم فى إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوى والإدارى.
 
وأضح جمعة، أن تم التشديد والتأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التى من شأنها المحافظة على سلامة النفس.
 
وكان مسجد السيدة نفيسة رضى الله ، شهد يوم الجمعة 29 مايو، نقل شعائر أول صلاة جمعة منذ غلق المساجد بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد قرار وزارة الأوقاف إقامة شعائر صلاة الجمعة بالمسجد بحضور 20 مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف، وبمراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعى.
 
وقال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، إن القرار يأتى فى إطار العودة التدريجية لجوانب الحياة وبخاصة الاقتصادية منها بضوابط وقائية واحترازية بعد عطلة عيد الفطر المبارك، والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء عقب رئاسته للجنة إدارة أزمة كورونا، كما تمت إقامة صلاة الجمعة الماضية من الجامع الأزهر بحضور 20 مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف مع نقلها إذاعيا وتلفزيونيا، وذلك بالتنسيق مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
 


 


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