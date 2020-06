الأمم المتحدة: مدينون لشعب مالى ومنطقة الساحل لمعاناتهم من الفقر والإرهاب

أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن العالم مدين لشعب مالي ودول منطقة الساحل أمام المعاناة التي تعانيها هذه الشعوب بسبب الفقر وعمليات الإرهاب، وغرد جوتيريس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " نحن مدينون لشعب مالي ومنطقة الساحل ، الذين يستحقون مستقبلاً أفضل.. وهذا يتطلب بناء مالي مستقرة سياسياً وأكثر أمناً التزاماً ودعماً جماعياً ومتواصلين من المجتمع الدولي".

Building a politically stable and more secure Mali requires collective and sustained commitment and support from the international community.



We owe it to the people of Mali and the Sahel region, who deserve a better future. https://t.co/ohTT47XwCP