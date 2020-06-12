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الأمم المتحدة: صواريخ هوجمت بها السعودية وأسلحة ضبطتها أمريكا "أصلها إيرانى"

الجمعة، 12 يونيو 2020 04:58 ص
الأمم المتحدة: صواريخ هوجمت بها السعودية وأسلحة ضبطتها أمريكا "أصلها إيرانى" الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
رويترز

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أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجلس الأمن الدولي في تقرير اطلعت عليه رويترز يوم الخميس أن صواريخ كروز التي هجومت بها منشأتان نفطيتان ومطار دولي في السعودية العام الماضي "أصلها إيراني".

وقال جوتيريش كذلك إن عدة قطع ضمن أسلحة ومواد متعلقة بها كانت الولايات المتحدة ضبطتها في نوفمبر 2019 وفبراير 2020 "من أصل إيرانى" كذلك.

وأضاف جوتيريش إن خصائص تصميم بعضها مشابهة لتلك التي أنتجها كيان تجاري في إيران، أو تحمل علامات فارسية، وأن بعضها تم تحويله إلى الجمهورية الإسلامية بين فبراير 2016 وأبريل 2018.

وذكر أن "هذه القطع ربما نُقلت بطريقة لا تتسق" مع قرار مجلس الأمن لعام 2015 المنصوص فيه على الاتفاق بين طهران والقوى العالمية لمنعها من تطوير أسلحة نووية.

ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق على تقرير الأمم المتحدة.

 

 

 

 

 


الأمم المتحدة

أنطونيو جوتيريش

إيران

السعودية

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