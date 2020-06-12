الأمم المتحدة تأسف لقرار ترامب بخصوص المحكمة الجنائية الدولية

رويترز

عبّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن أسفه لما يمكن أن تخلفه عقوبات أقرها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من تأثير على محاكمات وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه يتعين حماية استقلال المحكمة.

وأقر ترامب، أمس الخميس، عقوبات اقتصادية وحظرا على سفر موظفين فى المحكمة، التى تتخذ من لاهاى مقرا، وذلك بعدما شاركوا فى تحقيق بشأن ما إن كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب فى أفغانستان.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فى إفادة صحفية فى جنيف "يتعين ضمان استقلال المحكمة الجنائية الدولية وقدرتها على العمل دون تدخل بحيث يمكنها البت فى الأمور دون أى تأثير غير ملائم أو تحريض أو ضغط أو تهديد أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أى جهة ولأى سبب".

وأضاف، "ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وانتهاكات القانون الإنسانى الدولى الخطيرة وعائلاتهم لهم الحق فى بلوغ القصاص والحقيقة".