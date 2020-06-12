اعرف الاتهامات الموجهة لحنين حسام ومودة الأدهم بعد إحالتهما للمحاكمة

كتبت أمنية الموجى

عدة اتهامات تواجهها كل من حنين حسام، فتاة التيك توك، ومودة الأدهم، بعد قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوى بإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة، بعد أن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ «حنين حسام» عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة؛ وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة.

9 اتهامات يواجهها حنين حسام ومودة الأدهم تسببت في إحالتها للجنايات:

الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع.

* اشتركا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر.

* ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر.

* تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة.

*نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها.

* التحريض علي الفسق.

*عضوتان بمجموعة "واتس أب" لتلقي تكليفات استغلال الفتيات.

*تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة.

* الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما.

وتستكمل «النيابة العامة» تحقيقاتها فيما هو منسوبٌ لسَالفِي الذِّكْرِ من جرائم الاتجار في البشر.