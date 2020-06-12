وذكرت وكالة أنباء (انسا) الإيطالية أن ممثلي الادعاء في منطقة برجامو باعتبارهم أشخاص مطلعين على الحقائق استجوبوا كونتي ووزيري الصحة روبرتو سبيرانزا والداخلية لوسيانا لامورجيز بشأن فشلهم المزعوم في تصنيف مدينتي نيمبرو وألزانو لومباردو بأنهما "منطقتين حمراوين" على وجه السرعة ومن ثم إغلاقهما.



واستمر استجواب لامورجيز لمدة ساعة، ومن المقرر التحقيق مع سبيرانزا أيضًا.



وكرر كونتي اليوم الجمعة أنه لا يشعر بالقلق على الإطلاق بشأن هذه القضية، وعند سؤاله، قال: "تصرفت وفق العلم وضميري".