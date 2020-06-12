ارتفاع عدد إصابات كورونا فى الولايات المتحدة إلى 2 مليون والوفيات 113914

(رويترز)

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، إن إجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة بلغ مليونين و16027 شخصا بزيادة 21744 حالة عن الإحصاء السابق مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 947 ليصل الإجمالى إلى 113914 وفاة.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 11 يونيو مقارنة بالتقرير الصادر أمس الخميس.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التى تصدرها كل ولاية على حدة.