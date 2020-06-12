اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 08:57 م
خالد صلاح
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ارتفاع عدد إصابات كورونا فى الولايات المتحدة إلى 2 مليون والوفيات 113914

الجمعة، 12 يونيو 2020 07:50 م
ارتفاع عدد إصابات كورونا فى الولايات المتحدة إلى 2 مليون والوفيات 113914 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، إن إجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة بلغ مليونين و16027 شخصا بزيادة 21744 حالة عن الإحصاء السابق مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 947 ليصل الإجمالى إلى 113914 وفاة.

 

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 11 يونيو مقارنة بالتقرير الصادر أمس الخميس.

 

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التى تصدرها كل ولاية على حدة.

 

 


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