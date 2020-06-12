ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم .. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

شهد سعر الذهب مساء اليوم الجمعة ارتفاع بقيمة 3 جنيهات، للمرة الثانية، وذلك بعد ارتفاع السعر العالمي للمعدن الأصفر، إلي 1742 دولارا مع اقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس.

وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في مصر 780 جنيها للجرام، وذلك فى أعلي نقطة سعرية حققها الذهب في سوق الصاغة على مر التاريخ بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية.



أسعار الذهب اليوم...

عيار 18 : 668.55 جنيه

عيار 21 : 780 جنيها

عيار 24 : 891.40 جنيه

الجنيه الذهب : 6240 جنيها

السعر العالمي : 1742 دولار

وفتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع قوي يوم الجمعة بعد يوم من تسجيلها أكبر انخفاض في يوم واحد في نحو ثلاثة أشهر بفعل مخاوف إزاء ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 531.25 نقطة أو ما يعادل 2.11 بالمئة إلى 25659.42 نقطة، وصعدالمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 68.94 نقطة أو ما يعادل 2.30 بالمئة إلى 3071.04 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 223.14 نقطة أو ما يعادل 2.35 بالمئة إلى 9715.87 نقطة.

وأظهرت بيانات تدفقات أسبوعية من بنك أوف أمريكا يوم الجمعة أن المستثمرين هرعوا صوب الاستثمار في صناديق الأسهم والسندات، إذ أدت تدابير تحفيز غير مسبوقة لأن تعوض الأسواق العالمية معظم الخسائر التي تكبدتها نتيجة كوفيد-19.

وأشار بنك الاستثمار إلى أنه في الأسبوع المنتهي في العاشر من يونيو تدفق مبلغ ”ضخم“ قدره 24.6 مليار دولار إلى السندات بينما تحول 13.8 مليار دولار إلى صناديق الأسهم، وهو أكبر مبلغ في تسعة أسابيع.

وشهدت السندات الصادر عن البلديات دخول تدفقات قياسية بينما سجلت صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار ثاني أكبر تدفقات على الإطلاق خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من يونيو، بحسب وكالة رويترز للأنباء.