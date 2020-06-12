ارتفاع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يرتفع لـ 777 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة ارتفاع بقيمة 3 جنيهات، وذلك بعد ارتفاع السعر العالمي للمعدن الأصفر، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في مصر 777 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم...

عيار 18 : 667 جنيه

عيار 21 : 777 جنيها

عيار 24 : 886 جنيه

الجنيه الذهب : 6216 جنيها

السعر العالمي : 1730 دولار

استقر الذهب عالميا إذ بدد ارتفاع الدولار أثر تضاؤل الإقبال على المخاطرة بفعل مخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا وفترة مطولة من التعافي الاقتصادي، بينما يمضى المعدن الأصفر على مسار تحقيق أول ارتفاع أسبوعي في أربعة أسابيع.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1727.72 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش.

وارتفع المعدن النفيس نحو 2.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1732.60 دولار للأوقية.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني ”زيادة حالات كوفيد-19 أدت إلى تنامي العزوف عن المخاطرة، مما قاد إلى ارتفاع الدولار الأمريكي، وهو ما يؤدي بدوره إلى انخفاض أسعار الذهب“.

وواصل مؤشر الدولار مكاسبه مما يزيد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.وبعد موجة صعود قوية، نزلت الأسهم الأمريكية ما يزيد عن خمسة بالمئة يوم الخميس في أسوأ أداء يومي منذ منتصف مارس آذار. وتراجعت الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف حيال ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.

وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا إن أي ارتفاع للذهب يوم الجمعة سيكون محدودا إذ يبدو أن التصحيح النزولي للأسهم ما زال مستمرا لبعض الوقت.

لكنه أضاف أن إعادة تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على موقفه الذي يميل إلى التيسير النقدي الشديد والسياسة النقدية عالميا ستقدمان الدعم للذهب.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلن مسؤولون بالمركزي الأمريكي عن الحاجة لإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2022 على الأقل، وتعهدوا بدعم ”طريق طويل“ لتعافي الاقتصاد الأمريكي.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة إذ أنها تقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1925.34 دولار للأوقية بينما تراجعت الفضة واحدا بالمئة إلى 17.54 دولار للأوقية.

وانخفض الذهب أمس الخميس في الوقت الذي باع فيه المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح بعد أن ارتفعت الأسعار لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع بفعل توقعات اقتصادية قاتمة صادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).