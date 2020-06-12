اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 10:34 م
خالد صلاح
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ارتداء الكمامات بالأماكن العامة يقلل من انتشار كورونا بنسبة 40٪

الجمعة، 12 يونيو 2020 09:00 م
ارتداء الكمامات بالأماكن العامة يقلل من انتشار كورونا بنسبة 40٪ ارتداء الكمامات بالأماكن العامة وحماية 40% من الإصابات
كتبت إيناس البنا

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أظهرت دراسة ألمانية جديدة أن الاستخدام الإجباري لأقنعة الوجه يبطئ نمو حالات الإصابة بالفيروس التاجي الجديد بنسبة 40 في المائة.تناول البحث ، الذي تم نشره بورقة مناقشة لمعهد اقتصاديات العمل ، الحاجة إلى أقنعة الوجه الإلزامية ، وهو مجال أدى إلى انقسام الرأي بين العلماء.
 
تمكنت الدراسة وفقا لجريدة " Thesun"، من استخدام الإدخال المتدرج للأقنعة في المتاجر وعلى وسائل النقل العام عبر ألمانيا كتجربة طبيعية لاختبار مدى فعالية الأقنعة.وبالنظر إلى الحالات الجديدة في الأيام التي أعقبت التجربة ، وجد العلماء أن هناك "دعمًا إحصائيًا قويًا ومقنعًا" بأن الأقنعة "قللت بشدة من عدد الحوادث من انتقال أى فيروسات".
 
وقال الباحثون ، من جامعة يوهانس جوتنبرج ماينز وجامعة جنوب الدنمارك ، إن دراستهم حللت أقرب ما يمكن للعالم أن يخضع لتجربة خاضعة للرقابة من خلال ارتداء الكمامات.
 
في 6 أبريل الماضى، قدمت مدينة يينا الألمانية أقنعة إلزامية في المتاجر ووسائل النقل العام ، وانخفضت الإصابات الجديدة بشكل كبير، وفي 20 أبريل ، اتبعت ولاية سكسونيا الاستخدام الإلزامي وشهدت أيضًا انخفاضًا كبيرًا في الإصابات الجديدة.
 
وكتب الباحثون في الدراسة: “أدى الإدخال المبكر لأقنعة الوجه في جينا الإلمانية إلى انخفاض ما يقرب من 25 % في العدد التراكمي لحالات Covid-19 المبلغ عنها بعد 20 يومًا من الاستخدام، وكان الانخفاض أكبر من 50٪ بالنسبة للفئة العمرية 60 سنة فما فوق.لذا يظهر أن ارتداء أقنعة الوجه ساعد بشكل كبير في الحد من انتشار Covid-19."
 
تبعتها بعد ذلك إنجلترا ، فى التنفيذ الإجبارى لارتداء أغطية الوجه في وسائل النقل العام ، وكانت هناك دعوات لتمديد القواعد إلى المتاجر ، التي من المقرر إعادة فتحها من الأسبوع المقبل.
 
تطبق أيضا قاعدة استخدام أقنعة الوجة على جميع زوار المستشفيات والمرضى الخارجين أيضا ، وذلك لأن من هم في المستشفى أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات التاجية سواء كانوا يعملون في بيئة سريرية أم لا.
 
كما سيطلب من جميع العاملين في المستشفى ارتداء قناع جراحي من نوع واحد أو اثنين.
 
لكن بعض العلماء انتقدوا الاستخدام الإلزامي لأقنعة الوجه على أساس أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل على أن الأقنعة ساعدت في وقف انتشار الفيروس، فيما تجادل مجموعات أخرى أنه بدون أدلة قوية ، كانت هناك آلية واضحة ومعقولة لكيفية منع أقنعة القماش المصنوعة محليًا من الانتقال عبر القطيرات.
 
في شهر أبريل ، قالت منظمة الصحة العالمية (WHO) أنه لا يوجد دليل يدعم استخدام أقنعة الوجه من قبل عامة السكان،  ويجب أن يستخدمها فقط الأشخاص في أماكن الرعاية الصحية، بعدها رجعت فى تصريحاتها لتوصى بارتداء الكمامة .
 

أقنعة الوجه

الكمامات

انتشار فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية

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