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ابنة جورج بوش تحيى ذكرى ميلاد جدها: أحبك أكثر مما يستطيع اللسان قوله

الجمعة، 12 يونيو 2020 09:51 م
ابنة جورج بوش تحيى ذكرى ميلاد جدها: أحبك أكثر مما يستطيع اللسان قوله جورج بوش وحفيدته
كتب هيثم سلامة

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بكلمات رقيقة، أحييت جينا بوش، ذكرى ميلاد جدها الرئيس الأمريكي، الأسبق جورج بوش الأب، الذى ولد في 12 يونيو 1924، وتوفى في 6 ديسمبر 2018، مشيرة إلى أنه اليوم لولا وفاته كات عيد ميلاده 96، وأنها تفتقده كل يوم. 

جينا بوش، كتبت عبر حسابها بموقع انستجرام، قائلة: "كان اليوم سيكون عيد ميلادك 96. أفتقدك كل يوم وأرى لطفك وتعاطفك في ميلة وبوبي وهال، أحبك أكثر مما يستطيع اللسان أن يقوله".

جيانا بوش (1)
 

جيانا بوش، ابنة الرئيس الأمريكى الأسبق جورج دبليو بوش الأبن، تزوجت من هنرى هاجير، وهو ابن أحد السياسيين الجمهوريين البارزين بولاية فيرجينا، عام 2008 فى مزرعة العائلة بولاية تكساس، بينما كان والدها لا يزال الرئيس.

جيانا بوش (2)
 

من جانب آخر، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن عددا من الجمهوريين البارزين من بينهم الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش والسيناتور ميت رومنى لن يؤيدوا إعادة انتخاب ترامب، فى حين أن مسئولين آخرين بالحزب الجمهورى يفكرون فى التصويت لخصمه الديمقراطى جو بايدن.

جيانا بوش (3)
 

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن جوروج بوش لم يؤيد إعادة انتخاب ترامب، فى حين أن جيب بوش ليس متأكدا بشان كيفية تصويته فى الانتخابات، بحسب ما قالت مصادر مطلعة على تفكيرهما. وكذلك، فإن السيانتور ميت رومنى، لن يدعم ترامب. ومن شبه المؤكد أن سيندى ماكين، أرملة السيناتور البارز جون ماكين ستؤيد جو بايدن، دون أن توضح كيفية الإعلان عن ذلك لأن أحد أبنائها يبحث الترشح لمنصب.

وقد تولى الرئيس الراحل جورج بوش الأب وهو الرئيس الحادى والأربعين للولايات المتحدة الرئاسة من 1989 إلى 1993 وشهدت ولايته انهيار الاتحاد السوفيتى كما قاد عملية تحرير الكويت من القوات العراقية الغازية.


جينا بوش

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ذكرى ميلاد جورج بوش الأب

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