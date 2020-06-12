اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 07:27 م
خالد صلاح
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إيطاليا تسجل 56 وفاة جديدة بفيروس كورونا وإجمالى الوفيات قفز إلى 34223

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:34 م
إيطاليا تسجل 56 وفاة جديدة بفيروس كورونا وإجمالى الوفيات قفز إلى 34223 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
روما (رويترز)

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أعلنت وكالة الحماية المدنية فى إيطاليا، تسجيل 56 وفاة جديدة بكوفيد-19 اليوم الجمعة مقابل 53 وفاة فى اليوم السابق ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 34223.

 

كما قفزت الحصيلة الرسمية للإصابات الجديدة 163 مقابل 379 يوم الخميس. ولا تزال منطقة لومبارديا فى شمال البلاد، والتى كانت أول منطقة يظهر فيها الفيروس فى إيطاليا، الأكثر تضررا من الجائحة حيث سجلت 272 حالة إصابة جديدة اليوم الجمعة.

 

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة فى إيطاليا منذ بدء التفشى فى 21 فبراير إلى 236305 وهى سابع أعلى حصيلة إصابات بالعالم بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.

 

 


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