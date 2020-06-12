إيران تطالب كوريا الجنوبية للإفراج عن أموالها المجمدة

دعت إيران اليوم الجمعة، كوريا الجنوبية للإفراج عن مليارات الدولارات من أموالها المجمدة لديها بسبب العقوبات الأمريكية.
وقالت الوكالة إن روحانى أمر رئيس البنك المركزى الإيرانى بمتابعة القضية من خلال القنوات القانونية والمحافل الدولية.
ولم يشر روحانى إلى رقم يوضح حجم الأموال المجمدة، إلا أن وكالة (برنا) نقلت عن حسين تنهائي، رئيس غرفة التجارة الإيرانية الكورية الجنوبية، إن الرقم يتراوح ما بين 6.5 و9 مليارات دولار أمريكى لإيران جرى تجميدها فى بنوك بكوريا الجنوبية.
وقال تنهائى "تنوى إيران اتخاذ إجراء قانونى ضد هذا،... إلا أن ذلك ليس طريقا سهلا ويستغرق وقتا طويلا".
وانخفضت واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيرانى إلى الصفر منذ مايو أيار 2019، عندما ألغت الولايات المتحدة إعفاءات سمحت لبعض الدول بمواصلة شراء النفط الإيرانى دون الوقوع فى مخالفة للعقوبات الأمريكية، التى أعادت فرضها على إيران عام 2018 بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووى الإيراني.
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