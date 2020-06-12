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إنفوجراف.. تعرف على جدول امتحان شهادتي الثانوية العامة والأزهرية

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:44 م
إنفوجراف.. تعرف على جدول امتحان شهادتي الثانوية العامة والأزهرية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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على قدم وساق، تجري الدولة استعدادات لعقد امتحانات الشهادتين الثانوية العامة، والأزهرية للعام الدراسي 2019/2020، في مواعيدها المحددة وفقًا للخريطة الزمنية المُعلنة مُسبقاً، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، وبالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لضمان سلامة وصحة الطلاب خلال فترة الامتحانات.
 
وفي هذا السياق، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً يوضح جدول مواعيد الامتحانات.
 
وجاء في الإنفوجراف أن امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، سوف تبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020، وتستمر حتى الثلاثاء 21 يوليو 2020، على أن يبدأ الامتحان الساعة 10 صباحاً.
 
ورصد الإنفوجراف، الإجراءات المتبعة لامتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع، والتي تتمثل ضوابطها في الآتي: يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، على أن يتم تسليمه مع موعد امتحان يوم الأحد الموافق 12 يوليو، بينما يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، في حين سيكون موعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو.
 
أما بشأن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، فقد جاء في الإنفوجراف، أن امتحانات الدور الأول للقسم العلمي، سوف تبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020، وتستمر حتى يوم الخميس 6 أغسطس 2020، على أن يبدأ الامتحان الساعة التاسعة صباحاً، كما سيتم إجراء الامتحان الشفوي للطلاب في (القرآن الكريم – الحديث)، وستنتهي جميع أعمال الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوي بانتهاء الامتحان التحريري.
 
أما بشأن جدول امتحانات الدور الأول للقسم الأدبي، رصد الإنفوجراف، أنها ستبدأ اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2020، وتستمر حتى يوم السبت 25 يوليو 2020، على أن يبدأ الامتحان الساعة التاسعة صباحاً، كما سيتم إجراء الامتحان الشفوي للطلاب المبصرون في (القرآن الكريم – الحديث)، وكذلك إجراء امتحان شفوياً فقط للطلاب المكفوفون في المواد المقررة عليهم تحريرياً، إضافة إلى (القرآن الكريم –  القراءات – اللغة الأجنبية الأولى والثانية)، فضلاً عن امتحانهم في الحديث شفوياً، وتحريرياً، بالإضافة إلى إعفاء الطلاب المكفوفون من أداء الامتحان في مادة الجغرافيا، مع الانتهاء من جميع أعمال الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوي بانتهاء الامتحان التحريري.
 
أما فيما يتعلق بجدول امتحانات الدور الأول لقسم العلوم الإسلامية، أوضح الإنفوجراف، أنها سوف تبدأ اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2020، وتستمر حتى يوم السبت 25 يوليو 2020، على أن يبدأ الامتحان الساعة التاسعة صباحاً، كما سيتم إجراء الامتحان الشفوي للطلاب المبصرون في (القرآن الكريم – الحديث)، وكذلك يؤدي الطلاب اختبارات مهارة التحدث في اللغة الإنجليزية يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020 بعد الامتحان التحريري، كما ستنتهي جميع أعمال الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوي بانتهاء الامتحان التحريري.
 
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الثانوية

الازهرية

الحكومة

مصر

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