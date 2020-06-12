إغلاق كافيه ومحل بلايستيشن والتحفظ على الأجهزة بمدينة بنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة اللواء محمود ضياء الدين رئيس المدينة كافيه ومحل بلايستيشن وصالون حلاقة لمخالفتهم قرارات رئيس مجلس الوزراء.

وقام اللواء الدكتور محمود ضياء الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بجولة داخل شوارع المدينة يرافقه علي يوسف علي نائب رئيس المدينة وناجي أحمد خليل نائب رئيس المدينة ومحمد رياض مساعد رئيس المدينة ورئيس المنطقة الرابعة ومسئول رخص المحلات بالوحدة.

وأغلقت الحملة أثناء المرور كافيه لعدم اتباع قرار رئيس مجلس الوزراء ويدار بدون ترخيص وتم التحفظ علي جميع المضبوطات بالكافيه واتخاذ كافة الاجراءات القانونية له.

كما أغلقت الحملة سيبر بلايستيشن مخالف لقرار مجلس الوزراء وتم التحفظ على الشاشات الموجودة فى المكان وأجهزة الكمبيوتر كما أغلقت الحملة صالون حلاقة لمخالفته قرار رئيس مجلس الوزراء والعمل فى أوقات الحظر.

وفى سياق منفصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة اللواء محمود ضياء الدين برفع المخلفات والقمامة وقطع الأتربة الموجودة بشوارع مدينة بني سويف ،فيما تقوم الفرق المجمعة بعمال الفترة الصباحية بقطع الأتربة من شارع عبد السلام عارف من شارع الأباصيري وحتي ميدان الزراعيين وكورنيش النيل أمام حديقة النيل وشارع صلاح سالم ومثلث العبور وشارع شافعي وشارع بورسعيد وأرض الحرية وكوبري السادات وطريق الفيوم،فيما تم غلق ونشميع مطعم وصالة انتظار للمطعم ومخزن تابع للمطعم لمخالفتها قرار الحظر ولعدم وجود ترخيص وشهادات صحية لعمال الدليفري ، علاوة على تعقيم وتطهير بعض شوارع بحي الجزيرة .



