إصابة شخص وتحطم سيارتين فى انهيار بلكونة عقار بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أصيب شخص وتحطمت سيارتان بعد انهيار وسقوط بلكونة بالطابق الرابع بأحد العقارات بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز طلخا بانهيار بلكونة بأحد العقارات وعلى الفور انتقل الرائد أحمد السادات رئيس مباحث مركز طلخا والنقيب أحمد محسن معاون المباحث ونائب رئيس مجلس المدينة، و أحمد حمدى ورجال الحماية المدنية وتم عمل كردون أمنى حول موقع الحادث.

وتبين إصابة أحد الأشخاص تصادف وجوده أثناء أنهيار البلكونة، وتحطم سيارتين موجودين أسفل العقار، وجارى فحص باقى العقار، كما انتقل محمد أمين رئس مركز ومدينة طلخا إلى مكان الحادث ومعاينة العقار، والإطمئنان على المصاب، وأمر بعرض العقار على لجنة المنشآت لفحص العقار ومدى صلاحيته، وأكد على أنه لم يتقدم احد من قبل لمجلس المدينة بأى طلبات إزالة، وجارى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة .