اليوم السابع
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إحالة متهيمن بترويج الهيروين بالتجمع الأول للجنايات

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:53 م
إحالة متهيمن بترويج الهيروين بالتجمع الأول للجنايات حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة متهمين  بترويج مخدر الهيروين بالتجمع الأول للمحاكمة الجنائية، وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "ع. م"، و"م. س"، عاطلين، وأقروا بترويجهما مخدر الهيروين بمحيط قسم التجمع الأول بقصد الاتجار والتربح والكسب غير المشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة التجمع تفيد بقيام متهمين بترويج مخدر الهيروين بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين، وضبطهما، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت 530 جراما، ومبلغ مالي، وبسؤالهما أقروا بترويجه بقصد التربح والكسب غير المشروع، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
 

 


نيابة القاهره الجديده

ترويج المخدرات

تجارة المخدرات

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