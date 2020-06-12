إحالة سيدتين وسائق للمحاكمة بتهمة سرقة شقة فى المعادى

أمرت نيابة المعادى برئاسة المستشار تامر عاشور،بإحالة سيدتين وسائق للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة 120 ألف دولار من شقة تاجر.

وكان رجال مباحث القاهرة كشفوا غموض واقعة سرقة 120 ألف دولار و4 خواتم ألماس من داخل شقة تاجر بالمعادى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى مدير مباحث العاصمة، إخطارا من مباحث قسم شرطة المعادى، مفاده تلقي بلاغ من تاجر مصوغات ذهبية ، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مبلغ 120 ألف دولار أمريكى ، 4 خواتم ألماس) من داخل الخزينة بالشقة سكنه، تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة.

أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات "تعمل طرف المجنى عليه" ، "زوجها" سائق ، و "صديقتها" (سبق وأن عملت طرف المجني عليه) عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بأنه نظراً لعلمهم بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية كبيرة داخل الخزينة وعلم الأولى بالأرقام السرية الخاصة بالخزينة، واحتفاظها بنسخة من مفتاح مسكن المجنى عليه " بحكم طبيعة عملها"، اختمرت فى ذهنهم فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك استغلوا عدم تواجده بالمسكن، وقاموا بالتعاون فيما بينهم بارتكاب الواقعة.

وبإرشادهم تم ضبط (4 خواتم ألماس " المستولى عليهم " - مبلغ مالى 46 ألف دولار أمريكى - مبلغ مالى 431600 جنيه مصرى) أقروا بأنه من متحصلات الواقعة عقب قيامهم بإستبدال جزء من المبلغ المالى المستولى عليه إلى العملة الوطنية.. كما تم بإرشادهم ضبط (كمية من المصوغات الذهبية تقدر بقيمة مبلغ 102150 جنيه - 6 هواتف محمول ، 2 جهاز "تابلت"، 2 سماعة تقدر بقيمة مبلغ 61000 ألف جنيه - كمية من الملابس والشنط والأحذية تقدر بقيمة مبلغ 12000 ألف جنيه) أقروا بشرائهم من باقى المبلغ المالى المستولى عليه، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.