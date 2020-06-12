اليوم السابع
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أوناش المرور ترفع حطام حادث تصادم 4 سيارات بمنطقة المقطم

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:32 م
أوناش المرور ترفع حطام حادث تصادم 4 سيارات بمنطقة المقطم اوناش مرور - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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رفعت أوناش المرور حطام حادث 4 سيارات تهشمت فى حادث مرورى بأحد الشوارع بمنطقة المقطم، فيما تم نقل المصاب الى المستشفى ، وسط تواجد الخدمات المرورية بالطرق لتنظيم حركة السيارات.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة،  بلاغا من الأهالى بوجود مصادمة بأحد الشوارع بمنطقة المقطم، وبالانتقال والفحص تبين انة أثناء توقف قيادة شاب لسيارته احتلت عجلة القيادة منه، واصطدم ب3سيارات متوقفة بجانب الطريق مما اسفر عن تهشمهم بالكامل وإصابته، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وقام رجال المرور برفع آثار الحادث.
 
 
وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها. 
 
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
 
وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

 


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