اليوم السابع
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أهالى شبين القناطر بالقليوبية يستغيثون.. مغسلة مستشفى الشاملة خارج الخدمة

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:33 ص
أهالى شبين القناطر بالقليوبية يستغيثون.. مغسلة مستشفى الشاملة خارج الخدمة مغسلة مستشفي الشاملة
القليوبية نيفين طه

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شكا اهالي مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية،من الأهمال المتردى الذى يشهده المكان المخصص لغسل الموتي داخل مستشفي الشاملة الكائنة بمدينة شبين القناطر،حيث أنه مكان خارج الخدمة ولا يصلح لغسل الموتي وتكريمهم.

وأشار أحد الأهالي في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه أثناء قيامه بغسل إحدى المتوفيين بمستشفي الشاملة بشبين القناطر،لم يجد سوي إهمال شديد بكل شيء حتي أنه لا يوجد مياه لغسل المتوفيين بجانب أن سخان كهربائي لا يعمل حتي أنهم لجاءوا إلي تغسيل المتوفاة بماء بارد بجانب الروائح الكريهة كل ذلك والمسئولين بالمستشفي لا يفكرون في تطوير تلك المكان الهام والمخصص لتغسيل الموتي وتكريمهم.

ولفت إلي أنه في ظل مناشدات  أجهزة الدولة بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد إلا أنه مسئولي المستشفي ضربوا بذلك عرض الحائط ،واستغاث الأهالي بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ،واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور حمد الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية،بضرورة اصلاح وتجديد تلك المكان المخصص لتكريم الموتى وإصلاحه حتي يتسن لمن يقوم بتغسيلهم من إتمام ذلك بسهولة ويسر ولا يتم تعطيل دفن الموتى بالساعات نظرا لعدم نظافة المكان وعدم وجود أي إمكانيات لتغسيل المتوفيين من إنارة او مياه ولا نظافة او اي إجراءات احترازية متبعة.

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كورونا

شبين القناطر

القليوبية

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